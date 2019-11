Gelderland troeft Zeeland af in strijd om toerist

VLISSINGEN - Zeeland is niet langer de populairste provincie voor toeristen die op een camping of in een vakantiehuisje verblijven. De regio werd afgelopen zomer voorbijgestreefd door Gelderland.

In juli en augustus streken in totaal 515.000 mensen neer op één van de Zeeuwse campings, vakantieparken of groepsaccommodaties. Gelderland heette 558.000 gasten welkom, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er 82.000 meer dan in 2018.

De voorgaande jaren was Zeeland steeds lijstaanvoerder. Door de opvallende groei van Gelderland neemt die provincie nu de koppositie over. Als ook hotelovernachtingen worden meegeteld, staat Noord-Holland met grote voorsprong bovenaan en is Zeeland terug te vinden in de middenmoot.

Overnachtingen

Ondanks het terugvallen naar de tweede plaats floreert het toerisme ook in Zeeland. Het totaalaantal overnachtingen blijft stijgen: in juli en augustus van 3,8 miljoen vorig jaar naar bijna 4 miljoen dit jaar. Ook buiten de zomerpiek blijft het bezoek aan Zeeland groeien.

Dat is vooral te danken aan mensen van over de grens. Vorig jaar trok de provincie voor het eerst meer buitenlandse dan Nederlandse gasten. De trend heeft zich dit jaar doorgezet, wat grotendeels op het conto van de oosterburen kan worden geschreven. Het aantal Duitse overnachtingen in de zomer groeide van 1,5 naar bijna 1,7 miljoen.

Trend

Afgezien van Noord-Holland (met veel buitenlandse toeristen in Amsterdam en omgeving) is Zeeland de enige provincie met meer buitenlandse dan Nederlandse toeristen. In 2016 waren binnenlandse gasten nog duidelijk in de meerderheid. Die ontwikkeling wordt ook gesignaleerd in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019, dat maandagmiddag in Den Haag is gepresenteerd.

Uit dat rapport blijkt verder dat Zeeland het gebied is met de hoogste ‘toeristische intensiteit’: 72 overnachtingen per 1000 inwoners. De provincie laat daarmee zelfs Haarlemmermeer (56 overnachtingen per 1000 inwoners) en Amsterdam (51) ruim achter zich.

Meer vakantieparken

Een onmiskenbare trend op het gebied van toerisme is dat het aantal kampeerterreinen afneemt, terwijl er juist vakantieparken bijkomen. Sinds 2012 kregen alle provincies, behalve Utrecht, minder kampeerplekken. Zeeland leverde er zelfs bijna 10.000 in, op een totaal van ruim 100.000.