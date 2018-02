Geld voor visserijtop

Kamer stemt over motie van wantrouwen tegen Rutte

21:45 Hoewel Halbe Zijlstra nog voor het debat over zijn leugen over een bezoek aan Poetin is afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken is de Tweede Kamer nog allerminst gerustgesteld. Het debat over zijn handelswijze vindt alsnog plaats met minister-president Rutte. De oppositie heeft ook forse kritiek op het optreden van de premier, die al weken op de hoogte was van de leugen. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.