Geld voor proef met agroforestry

Het dagelijks provinciebestuur trekt 91.000 euro uit voor een Zeeuwse verkenning, die onderdeel is van het landelijke onderzoeksprogramma dat Wageningen Research uitvoert. Er is al een Zeeuws landbouwbedrijf dat mee wil doen. Daar gaat een proef lopen met de aanplant van hazelnoten. Het doel is in kaart te brengen waar in Zeeland agroforestry wel en niet kansrijk is.