Geld voor opruimen gedumpt drugsafval

video Bakker Bart overspoeld met loftuitin­gen na zoektocht naar overleden klant

17:38 MIDDELBURG - Het personeel van Bakker Bart in Middelburg is overspoeld met loftuitingen nadat bekend werd dat het personeel op zoek is gegaan naar een vaste klant die sinds oudjaarsdag niet meer gezien is. De 56-jarige man bleek thuis te zijn overleden.