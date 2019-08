Geld om Zeeuwse bouwbedrijven bij te spijkeren voor klimaatmaatregelen

De provincie legt er 122.000 euro voor op tafel, de bouw en de techniek in Zeeland dragen eenzelfde bedrag bij, zodat voor de scholing bijna een kwart miljoen euro in kas is.

Warmtepompen

Keurmerk

Voor de energietransitie is het noodzakelijk dat aannemers en installateurs voldoende kennis in huis hebben en halen. Het is de bedoeling ze in tien bijeenkomsten bij te scholen. Per sessie kunnen 30 tot 50 personeelsleden meedoen. Eind 2020 wordt bekeken hoe dat loopt. Is het een succes dan opent dat de weg naar een kwaliteitslabel of een keurmerk. Burgers kunnen daaraan zien dat het betreffende bedrijf de kennis in huis om een woning duurzaam te maken.