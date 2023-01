Gekte op Zeeuwse huizenmarkt lijkt voorbij

Horecaty­coon Won Yip speciale gast tijdens uitreiking Zeeuwse Pioniers­prijs

De uit Goes afkomstige horecatycoon en multimiljonair Won Yip is 4 februari de speciale gast tijdens de uitreiking van De Zeeuwse Pioniersprijs. In Middelburg zal Yip alles over ondernemen uit de doeken doen.

10 januari