Geklungel met kavelloting Yerseke loopt met een sisser af

Waar gehakt wordt vallen spaanders, luidt het aloude spreekwoord. Zo kon het ook gebeuren dat een ambtenaar die de inschrijfformulieren voor 20 vrije kavels in Steehof III naar de notaris mailde, onbedoeld de mist in ging. Omdat het e-mailprogramma maximaal vijftig bijlages toestaat, kwamen twee formulieren nooit aan bij de notaris. Het gevolg was dat twee gegadigden niet meededen aan de loting.

Uitslag in strijd met de Grondwet

Logisch dat de gemeente de loting ongeldig verklaarde. De uitkomst was simpelweg in strijd met de allereerste zin uit de Nederlandse Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’ Bij het herstellen van de fout moet ook dit uitgangspunt de doorslag geven. Dat is Reimerswaal gelukt. Juristen én een wiskundige zijn het eens: door voor degenen die buiten de boot zijn gevallen een nieuw lotnummer te trekken, heeft iedereen evenveel kans gekregen op bouwgrond.