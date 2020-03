‘Gekkenhuis’ bij Sligro, waar opeens iedereen naar binnen kan

Update 16:52 uurVLISSINGEN - De drie Zeeuws Sligro vestigingen zijn de komende tijd ook open voor consumenten. Het gaat om de groothandels in Goes, Vlissingen en Terneuzen. Normaal zijn die alleen toegankelijk voor horecaondernemers en bedrijven. ,,Het is nu al een gekkenhuis”, laat een medewerkster van de vestiging Goes weten.

Met volle karren lopen de klanten de deur uit. ,,Het lijkt wel kerst. Handschoentjes en toiletpapier zijn niet aan te slepen. Maar ook andere producten gaan hard. Vijf minuten nadat het eerste bericht over de openstelling online was verschenen, kwamen er al telefoontjes binnen. Vooralsnog kunnen we het in goede banen leiden.”

De openstelling van de groothandels maakt deel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder deze week presenteerde aan premier Mark Rutte. ,,We doen dit om een beetje rust in de markt te krijgen”, zegt woordvoerder Wilco Jansen. Maar ook omdat de groothandels weinig klandizie meer hebben nu de horeca de deuren heeft gesloten vanwege het coronavirus.

‘We willen geen Ikea-achtige situatie’

Bij de Sligro-vestiging in Vlissingen heeft directeur Piet Lampert vooraf maatregelen getroffen. ,,De eerste anderhalf uur was het druk en hebben we klanten gereguleerd binnengelaten. Wie niet bekend is met Sligro, hebben we uitleg gegeven. Hamsteraars met twee volle karren heb ik niet gezien. Mensen kopen geen 10 kilo pindasaus.”

De openstelling is een tijdelijke maatregel. Hoe lang deze van kracht blijft, is nog onduidelijk zegt Jansen. ,,We moeten even bekijken hoe het loopt. Wat we niet willen zijn Ikea-achtige situaties. Dat mensen een bezoek aan de Sligro als uitje gaan zien. Als dat zo is, gaan we alsnog dicht. We doen dit echt voor de consument en om de druk weg te nemen bij supermarkten.”

Geen supermarkt

Jansen benadrukt dat klanten niet met ‘supermarkt-verwachtingen’ bij Sligro moet binnenstappen. ,,Ons assortiment is anders. Niet vergelijkbaar met dat van een supermarkt. Hier koop je grootschalige in. Bovendien zijn onze prijzen exclusief btw. Dat betekent dat er bij de kassa altijd nog wat bovenop komt. Dat zijn zaken waar je serieus rekening mee moet houden.”

Eind van de middag is blij Sligro in Vlissingen de grootste drukte verdwenen, laat vestigingsdirecteur Lampert weten. ,,Het is goed gegaan. Wel hebben we linten bij de kassa gespannen, zodat mensen netjes afstand houden. Dat werkt heel goed.”