Gekkenhuis bij PostNL in Goes: ‘Vandaag bezorgen we 45.000 pakketten. Een record!’

VIDEOHet is een gekkenhuis bij PostNL. Door de lockdown in de feestmaand december wordt er veel meer online gekocht en verstuurd. Het sorteer- en distributiecentrum in Goes breekt dinsdag opnieuw een record. Depotmanager Will van der Schelling: ,,Vandaag komen we aan 45.000 pakketten. Een record! Vorig jaar om deze tijd waren dat er 38.000...”