Geintje van Danny Vera loopt uit de hand: Koningsbrug stroomt vol met 2000 toeschouwers

“Het begon als een geintje maar uh...het zijn wel echt heel veel mensen met bruggen en shit. Volgend jaar doen we het nog een keer en dan bouwen we een echt podium!” Het concert is op de plek waar zijn ouders tientallen jaren een bloemenkiosk hadden. “Zo veel klanten hebben mijn ouders nooit gehad. Ja misschien in al die jaren bij elkaar.”



Het optreden duurde van 14.00 tot 15.00 uur. Daarna traden Jack & Daniels (Paskal Jakobsen en Bas Kennis van Bløf) op in Hard & Ziel, het eetcafé van Jakobsen, iets verderop aan de Turfkaai. Vera zal daar ook wat liedjes spelen samen met Jakobsen.



Danny Vera geniet momenteel vooral bekendheid door zijn hit Roller Coaster, waarmee hij inmiddels zeven weken in de Nederlandse Top 40 staat.