Gehavende schelpenzuiger die tegen Oosterscheldekering knalde naar Sluiskil versleept

Het schelpenverwerkende bedrijf Van der Endt-Louwerse in Yerseke, eigenaar van het schip, doet voorlopig geen mededelingen. ,,Het onderzoek is gaande”, meldt een medewerkster. ,,Dat wachten we af.”



Rijkswaterstaat heeft nog geen volledig beeld van de schade aan de stormvloedkering. ,,We hebben allereerst de schuif getest waar vlakbij de aanvaring heeft plaatsgevonden", vertelt woordvoerder Edwin de Feijter. ,,Die werkte gelukkig.”



Onderzoek naar eventuele vervorming van het beton van de aangevaren pijler en de balken daarboven moet nog plaatsvinden. Gespecialiseerde apparatuur is daarvoor nodig. Op korte termijn zal wel een beschadigde kabel van een energieleverancier worden hersteld.