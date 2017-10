Gehandicapte Thomas (13) hoeft niet langer kruipend naar de auto

Alzheimer Nederland: In 2040 zijn 15.000 Zeeuwen dement

11:50 VLISSINGEN- Als er niets gebeurt, stijgt het aantal patiënten met dementie in Zeeland tot bijna 15.000 in 2040. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in 2015, zo rekent Alzheimer Nederland voor. De organisatie is een campagne begonnen om meer geld voor onderzoek in te zamelen.