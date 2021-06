Gehandicapte betaalt voor parkeerkaart in ene Zeeuwse plaats 14 keer zoveel als in andere: ‘Deze verschillen zijn schandalig groot’

LIVE Was Kapelle­naar joviale vluchte­ling of brute beul? Vandaag staat Al K. voor de rechter

15 juni Het is alweer ruim twee jaar geleden dat Kapelle werd opgeschrikt door de aanhouding van Ahmad Al K., een Syrische terreurverdachte die in Zeeland onder de radar was verdwenen. Vandaag verschijnt de Syriër voor de rechtbank in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in zijn geboorteland.