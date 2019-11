Gegevens Zeeuwse kinderen op straat na diefstal laptop Jeugdfonds Zeeland

Veel oudere auto’s mogen vanaf 1 januari Antwerpen en Gent niet meer in

10:36 VLISSINGEN - Let op als je met de auto naar Antwerpen of Gent gaat. Vanaf 1 januari gelden daar strengere milieuregels. Wie zich er niet aan houdt riskeert forse boetes. Alleen al in België betekent het dat 620.000 auto's over ruim een maand beide steden niet meer in mogen.