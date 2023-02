Gegevens bezoekers DaVinci bioscoop Goes op straat door datalek

Het gaat om persoonsgegevens zoals e-mailadressen. ‘Wij werken samen met partners voor onze website en ticketshop en daar is dit lek voorgevallen. Na constatering hiervan is het lek direct gedicht en zijn voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat dit nogmaals kan gebeuren', schrijft de bioscoop. Operationeel manager Kevin van Iersel adviseert gedupeerden om extra alert te zijn op verdachte berichten via de mail, telefoon of andere communicatiemiddelen en nooit in te gaan op verzoeken of op onbekende links te klikken.