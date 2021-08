Geerard de Reiger wint weekprijs met foto kleindochters in klederdracht

Recensie Echt of schijn. Raken wij bevrijd?

25 augustus Er zijn duizenden manieren om met verlies om te gaan. Vertellen hoe iemand dat in een specifieke situatie doet of gedaan heeft, is als verhaal eerder anekdotisch dan dramatisch, want door die enorme verschillen juist niet universeel. In het theater is dat eerder iets voor een sketch van 5 minuten dan voor een toneelstuk van een uur. Maar het kán natuurlijk wel, want achter elke ‘anekdote’ schuilt een ‘drama’. Als het lukt om dat uit te diepen, ontstaat vaak een des te indrukwekkender beeld.