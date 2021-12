Geen zin om te koken met kerst? Thuiskoks als Maxim zijn razend populair: ‘Zelfs de afwas nemen we mee’

Maxim Leenpoel had nog maar net de sleutel van zijn nieuwe restaurant, op een prachtig plekje aan het Veerse Meer, toen de eerste lockdown werd afgekondigd. Nog voor Fine goed en wel open was, moest het alweer dicht. Toch wist hij in de periodes dat zijn zaak wél open mocht een aardige vaste gastenkring op te bouwen. Allemaal mensen met een tweede huis, die na een dag zeilen graag even uitrusten achter een bordje vis.