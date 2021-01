Geen Zeeuwse kandidaten, geen tolvrije tunnel: Is Zeeland uit beeld bij de PVV?

Je zou denken dat het een fluitje van een cent was. Op Pro Zeeland na steunden afgelopen zomer alle partijen in de Zeeuwse politiek het voorstel om bij partijgenoten in Den Haag te gaan lobbyen voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Doel was het onderwerp in de verkiezingsprogramma's te krijgen. De PVV heeft in de Tweede Kamer voorstellen om de tol af te schaffen altijd gesteund. Maar wie het nieuwe partijprogramma opslaat, zoekt tevergeefs naar de woorden Westerscheldetunnel en tol.