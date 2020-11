Geen wintersport en warmer klimaat: winterband is steeds minder nodig

November is de maand van de bandwissel. Zomerbandjes eraf, winterbandjes erop. Maar bij Riedam Heinkenszand merken ze dat het dit jaar minder druk is. Er liggen tweeduizend bandensets in de opslag. Dit najaar hebben minder particulieren zich gemeld voor de halfjaarlijkse bandenwissel. Dat heeft vooral met corona en de onzekere wintersportvakantie te maken. En dan is er de klimaatverandering. Winters met weken van sneeuw en ijzel beginnen steeds meer een verre herinnering te worden. Daarmee verdwijnt het gevoel van urgentie voor de wisseling van zomer- naar winterbanden.