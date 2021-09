Geen werkzaamheden meer rond Westerscheldetunnel op tolvrije zaterdag: ‘Dit hebben we verkeerd ingeschat’

De N62 tussen de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel was zaterdag gesloten wegens maaiwerkzaamheden. Verkeer vanuit Zeeuws-Vlaanderen werd door Terneuzen naar de Westerscheldetunnel geleid. Al op het sluizencomplex in Terneuzen liep het vast. Het verkeer dat vanuit de Westerscheldetunnel Zeeuws-Vlaanderen in reed, stroopte ook op, want alle automobilisten moesten meteen de afslag Terneuzen nemen. Om te voorkomen dat auto’s in de tunnel stil kwamen te staan, gingen daarom aan de Bevelandse kant de stoplichten op rood.