Geen vuist op tafel, geen strijdlust, geen daadkracht over de Westerschelde

Als ik de glazen voordeur van het politiebureau in het Vlaamse Zwijndrecht met een klap achter mij dichttrek, vertraagt een voorbijganger opeens zijn pas en kijkt me verschrikt aan. ,,Oh, sorry hoor”, breng ik snel uit. ,,Dat was echt niet zo bedoeld.” Hoofdinspecteur Jordy van de Perre had immers gastvrij en met grote aandacht beluisterd waarom ik juist op deze plek een aangifte had neergelegd tegen de vervuilers van de Westerschelde en alle handhavende instanties, die het op een lakse manier lieten gebeuren. Niet alleen nu, maar ook in het verleden.