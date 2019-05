Geen verrassingen bij Zeeuwse verkiezingen voor Eerste Kamer

PvdA wint in 7 Zeeuwse gemeenten

1:01 VLISSINGEN - De PvdA heeft bij de Europese verkiezingen in 7 van de 13 gemeenten de meeste stemmen gehaald. De partij van Frans Timmermans was de grootste in Goes, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Sluis, Terneuzen en Vlissingen.