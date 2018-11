Geen verbreding Delta- en Bernhardweg

MIDDELBURG - Het provinciebestuur waagt zich niet aan een 'tientallen miljoenen’ kostende aanpak van de Deltaweg tussen Goes en de afslag Kats. Ook een verdubbeling van de Bernhardweg bij Nieuwdorp zit er niet in.

Donderdag heeft het dagelijks provinciebestuur in een brief Provinciale Staten bijgepraat over de stand van zaken van de grote Zeeuwse wegenprojecten. De belangrijkste daarvan is de Midden-Zeelandroute tussen Goes en Zierikzee (Deltaweg). Na de A58 is dat de drukste weg van Zeeland.

Files

Er gebeuren niet meer ongevallen dan op andere wegen, maar er zijn dagelijks files. Dat levert tijdverlies op voor forensen, scholieren, bedrijven en ook toeristen. Er zijn ook geen calamiteitenroutes die bij opstoppingen kunnen worden gebruikt.

Het liefst zou de provincie de weg tussen Goes en de afslag Kats willen verdubbelen (2 keer 2 rijbanen) en ongelijkvloerse kruisingen aanleggen. Daarvoor is een investering van tientallen miljoenen euro's nodig. In een manifest aan de provinciale politiek pleitten VNO-NCW Zeeland, de Zeeuwse vereniging van industriële en havenbedrijven PORTIZ en North Sea Port deze week nog voor een aanpak van de Midden-Zeelandroute.

Calamiteitenroute

Het huidige provinciebestuur legt daarvoor geen geld op tafel. Het blijft bij de lijn van ‘no regret-maatregelen’: kleinere aanpassingen om de doorstroming te verbeteren die ingrijpendere maatregelen in de toekomst niet uitsluiten. Er wordt nu gewerkt aan plannen voor betere parallelwegen, voor de fietsveiligheid en als calamiteitenroute. Ook wordt gekeken naar slimme verkeerslichten en aanpassing van de kruispunten bij Goes en Wilhelminadorp.

De studie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos naar verdubbeling van de Bernhardweg-West (N254) bij Nieuwdorp is ook klaar. De VVD zou graag zien dat de vier kilometer tweebaansweg die daar nu nog ligt wordt verdubbeld, maar dat gaat niet gebeuren. Zonder aanpak zijn er op zijn vroegst in 2040 pas files te verwachten. De verkeersveiligheid kan wel iets beter. In de groenstrook tussen de dubbele rijbanen moet een vangrail komen. Tussen de enkele banen kan dat alleen bij een verbreding van de weg en dat heeft geen hoge prioriteit.

