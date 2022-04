Geen uitzondering op stikstofregels voor Zeeuwse garnalenvissers: 'Datum was al lang bekend’

Rondstrui­nen tussen tweede­hands spulletjes ‘Als er ergens een schuurver­koop is, gaan we altijd even kijken’

Alleen de oplettende kijker ziet het: een klein houten bordje dat wijst naar de schuurverkoop achter de Spar aan de Kloosterweg in Burgh-Haamstede. Wij gaan eens een kijkje nemen op zaterdagmiddag, want dan is de schuur open voor bezoekers.

24 april