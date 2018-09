Geen treinen tussen Goes en Middelburg

Met Frans Bauer haalt Goud voor Oud topartiest in huis

18:41 BURGH-HAAMSTEDE - Ze willen het al jarenlang en nu is het eindelijk gelukt. Frans Bauer treedt op bij de twaalfde editie van Goud voor Oud in Burgh-Haamstede. Dit VIP-feestje voor ouderen vindt donderdag 24 januari plaats. Inschrijven is vanaf dinsdag mogelijk.