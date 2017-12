Geen treinen tussen Goes en Kruiningen-Yerseke door aanrijding

Petra de Boevere over schaatsbaan: de rechter sprak, nu graag weer rust

16:59 SLUIS- ,,We zijn blij dat er nu eindelijk na 2,5 jaar duidelijkheid is. We wensen iedereen veel plezier met en op de ijsbaan.” Petra de Boevere zette dit bericht maandagochtend op haar social media, net nadat de rechter had bepaald dat de opbouw van de schaatsbaan op de Markt in Sluis gewoon mocht beginnen. De bezwaren van De Boevere werden daarmee terzijde geschoven.