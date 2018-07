Geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen

Boeren Schou­wen-Duiveland willen snel betere waterhuis­hou­ding

16:59 NOORDGOUWE - Leo Dalebout trekt een bos uien uit de zanderige grond. Veel te klein. Net als de aardappelen in de belendende akker aan de Zuid Bosweg even buiten Noordgouwe. ,,En dan is dit nog het beste perceel van heel Schouwen-Duiveland."