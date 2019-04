Geen treinen in Zeeland door aanleg spoortunnel bij Goes

Zeeuws Maritiem MuZEEum wil zeevaarder­serf­goed vernieuwen, maar mist geld

11 april VLISSINGEN - Het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen vernieuwt. Niet voor zijn tijd, vindt directeur Onno Bakker. De huidige presentatie is vijftien jaar oud, dus die is destijds wel goed in elkaar gezet, vindt hij. ,,Maar we moeten van een museum waarvan mensen zeggen ‘daar ben ik geweest’ naar een museum waarvan mensen zeggen dat ze graag terugkomen.”