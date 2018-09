Geen trein tussen Kruiningen-Yerseke en Roosendaal

update Politie­jeep en agent kopje onder bij reddingsac­tie voor de kust van Renesse

21:04 RENESSE - In een poging een man te redden die niet meer op tijd van een zandplaat voor de kust van Renesse af kon, is een politiejeep door het water verzwolgen. Rond 20.30 uur was het water weer dusdanig gezakt dat de jeep door de Kustwacht kon worden losgetrokken.