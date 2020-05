Geen tolverlaging of rijksmuseum in Vlissingen, contouren van compensatie marinierskazerne zichtbaar

Gewonde bij uitslaande brand in woning Sint-Maartens­dijk

14:21 SINT-MAARTENSDIJK - Bij een uitslaande brand in een woning aan de President Kennedystraat in Sint-Maartensdijk is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 10.40 uur uit in de slaapkamer op de eerste verdieping. Inmiddels het het vuur grotendeels geblust.