Geen sprake van misdrijf bij aangetroffen overleden persoon bij Ritthem

mijn favoriet Evert van d’Ouwe Smisse kookt de sterren van de hemel én heeft ook nog eens een mooi verhaal

Hij kookt de sterren van de hemel, maar wil meer dan alleen dat. Dus is Evert van Dilst van d’Ouwe Smisse in Zonnemaire behalve kok ook brouwer, stoker, kweker en plukker. En dat is nog maar een fractie van wat de restauranteigenaar uitspookt. Naar d’Ouwe Smisse ga je, en dat is een oude traditie, niet alleen voor het lekkere eten. Je loopt er ook binnen voor een mooi verhaal.

