Geen sierlijker handschrift dan dat van Jan-Willem Hament, de man achter de ‘kermiskaartjes’

zomerserie: mijn favoriet Geen hoogdra­vend gedoe, maar gewoon lekker eten bij De Beren in Goes

Toegegeven: dit verhaal past misschien niet helemaal in het concept van deze rubriek. Ik heb geen uitgesproken favoriete horecagelegenheid. Maar wel één waar we de afgelopen jaren regelmatig naar tevredenheid zijn neergestreken: De Beren in Goes. Wie alleen opgewonden raakt van sterrengerechten, moet er vooral wegblijven. Wie in een ongedwongen sfeer gewoon lekker wil eten, zit er prima.

21 juli