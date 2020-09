Geen ruimte op je dak, maar je wilt wel zonnepanelen? ‘Dan moet je snel zijn’

Niet iedereen kan zonnepanelen kwijt op het eigen dak. Of omdat het te klein is, of omdat het teveel in de schaduw ligt. Daarom is het mogelijk om samen met andere bewoners panelen neer te leggen op een groot dak van een bedrijfsgebouw of loods in de buurt. Meestal betalen aan zo’n ‘postcoderoos-project’ 20 tot 25 huishoudens mee. In drie jaar tijd zijn in Zeeland twintig van die projecten aangelegd; honderden Zeeuwen krijgen er goedkope zonnestroom van. Maar per 1 januari wordt het een stuk minder aantrekkelijk.