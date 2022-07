Geen Rescue Vlissingen, burgemeester verleent geen vergunning

Snoeiharde slagen en megaspron­gen: ‘volleybal is eigenlijk hartstikke vet’

Als de teams Muggenbende of Woestijnratjes heten en één van de scheidsen luistert naar de naam Zand in de Naad, dan weet je het wel. Dan draait het bij de wedstrijden niet per se om de winst. Grastoernokke van volleybalvereniging Forza Schouwen-Duiveland beleefde dit weekend de eerste beacheditie. De club houdt ervan om leuke dingen op te tuigen. Met Daphne Folmer voorop. ,,Zij is de koningin van de vereniging", zegt Cindy Jumelet.

24 juli