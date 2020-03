Geen reis, geen stunt, geen feest, geen laatste schooldag. Corona heeft alles afgepakt

Afgelopen maandag stapte Noëlle, na een week thuis zitten, het Nehalennia-gebouw aan de Breeweg binnen voor het examen Franse literatuur. ,,De vwo’ers moesten via een apart gebouw via de brugklasaula naar binnen. Havisten mochten via de normale weg. Je mocht niet naar je kluisje. Je moest je tas op een tafel in de aula leggen en dan meteen door naar het lokaal. Daar zaten zeven leerlingen, met héél veel ruimte ertussen. De leraar strekte zijn arm zo ver mogelijk en wierp de examenopgaven min of meer op tafel, met zoveel mogelijk afstand er tussen.”