Geen publiek op Zeeuwse sportvelden: ‘Bij die kleine gasten moet het toch gewoon kunnen?’

PORTRET Tessa lag twee weken in coma, maar krabbelde op: ‘Er was nog een plan voor mij’

8:13 Aan Tessa Baaijens-Van de Vrie (40) zie je op het eerste gezicht niks bijzonders. De amazone uit ’s-Heer Hendrikskinderen heeft evenwel zwaar hersenletsel, overgehouden aan een ongeluk met haar paard Mai Tai. Ze leeft al achttien jaar met haar beperkingen en is een kei geworden in het maskeren daarvan. ,,Ik probeer zo gewoon mogelijk te zijn. Maar wat is gewoon?”