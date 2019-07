Geen plan voor bestrijding eikenprocessierups in Zeeland

Wie is de grote liefde van Tanja die ze misliep op Concert at Sea? ‘Zelfs zijn naam weet ik niet’

17:13 Eén blik in de ogen bij de bar op de Brouwersdam was voor Tanja van den Berge voldoende. Tijdens het optreden van Bløf bij Concert at Sea ontmoette ze misschien wel de man van haar leven, maar wie is hij? Ze spraken af elkaar later op de avond te ontmoeten bij de biertent van Brand, maar zo ver kwam het niet. ,,Ik ben vergeten zijn telefoonnummer te vragen”, vertelt Tanja. ,,Door mijn eigen klunzigheid moet het dan nu maar in de openbaarheid komen.”