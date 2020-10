Geen officiële herdenkingen, maar de kransen worden wel gelegd

KAPELLE - Op het Franse militaire begraafplaats in Kapelle is het zaterdagochtend vroeg nog stil. Slechts twee mannen staan op het ereveld met in de handen een krans en en bloemstuk. Het zijn Andries Looijen en Jochem Schmetz van het Memorial 40-45 in Kapelle. ,,Dit is misschien wel de meest bijzondere herdenking die we hebben meegemaakt", zegt Schmetz.