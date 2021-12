Geen Nederlands bezwaar tegen stort Antwerps baggerspecie in de Schelde

In de bodem van de Schelde wordt een sleuf gegraven voor een nieuwe tunnel. Dat is een schakel in de Oosterweelverbinding, de nieuwe noordelijke route om het centrum van Antwerpen. D66-burgercommissielid Wouter Versluijs vreest dat de baggerspecie verontreinigd is met PFAS.

Geen verslechtering Westerschelde

Volgens het dagelijks provinciebestuur is het uitgesloten dat de baggerspecie, die gestort wordt net over de grens bij de Schaar Ouden Doel, meer PFAS bevat dan is toegestaan. Dus is een verslechtering van de waterkwaliteit van de Westerschelde niet te verwachten.

Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan geen beroep aantekenen tegen de vergunning van de Vlaamse overheid en de provincie ook niet. Alles is volgens de regels verlopen, antwoordt het provinciebestuur op vragen van Versluijs. Rijkswaterstaat is wel gevraagd in overleg te blijven met Vlaanderen over de bemonstering en de analyse van de baggerspecie.