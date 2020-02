Geen Marinierskazerne: ‘Alsof je partner vreemdgaat op Valentijnsdag’

Klas hangt aan de lippen van juf Maartje: ‘Moest je opa weleens huilen?’

17:05 SCHOONDIJKE- Het waargebeurde verhaal over haar opa in Nederlands-Indië maakte diepe indruk op de groep van aspirant-juf Maartje de Smit uit Schoondijke. ,,De klas hing aan mijn lippen. Na afloop gingen één voor één de vingers in de lucht. Vingers? Normaal werd er door elkaar geroepen!” Het was het begin van haar afstudeerproject voor meer West-Zeeuws-Vlaamse verhalen voor in de klas.