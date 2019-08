Geen kruiskwallen meer in Veerse Meer

Bij aanraking van de kruiskwal kunnen er klachten zoals jeuk, prikkeling en een rode huid ontstaan. Bij mensen die last hebben van overgevoeligheid kunnen de huidreacties nog wat heftiger zijn. De provincie besloot daarom dit voorjaar om waarschuwingsborden te plaatsen. Ook werd de aanwezigheid van de dieren op plekken waar veel gezwommen wordt in de gaten gehouden. Aangezien er de laatste ronde geen kruiskwallen meer zijn aangetroffen , wordt er dit jaar geen verder onderzoek meer gedaan.

In het Veerse Meer komen diverse kwallensoorten voor. De meesten zijn onschadelijk voor mens en dier. De Japanse kruiskwal is ongeveer twee centimeter groot. De naam is afgeleid van het kruisje dat op de kwal te zien is. Aan de rand van zijn lichaam heeft het dier tentakels waarmee het kan steken. Ook in eerdere jaren dook de Japanse kruiskwal in het Veerse Meer op.