Geen 'Italiaanse toestanden' in Koegorspolder

MIDDELBURG - Pas op voor doemverhalen over de toegedekte vuilstort in de Koegorspolder bij Terneuzen, waarschuwde gedeputeerde Jo-Annes de Bat vrijdag in de Statencommissie Ruimte.

De provincie neemt het beheer 'voor eeuwig' over van het afvalbedrijf Indaver. De financiële constructie is solide, aldus De Bat. ,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan met de berekening." Bovendien ligt de voormalige vuilstort er veilig bij. ,,Het zijn geen Italiaanse toestanden. Er ligt niet een berg afval. Het is keurig toegedekt."

De stortplaats Koegorspolder, een gebied van tien hectare, is niet meer in gebruik. De voormalige vuilnisbelt is afgedekt met 60 tot 80 centimeter grond. Daaronder ligt folie die moet zorgen dat er geen regenwater in doordringt. En onder de stort is ook folie aangebracht om ervoor te zorgen dat het grondwater niet vervuild raakt.

Op basis van de Wet Milieubeheer is de provincie verplicht de eeuwigdurende nazorg op zich te nemen. Daarvoor krijgt ze van Indaver een soort bruidsschat van ruim 4 miljoen euro mee.

,,Zijn de risico's wel goed ingeschat?", vroeg Gert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland. Adrie van 't Westeinde (GroenLinks) betwijfelde of er wel voldoende geld is gereserveerd, zeker als er straks nog meer stortplaatsen moeten worden beheerd. SP, PvdA en ChristenUnie wilden weten of de plaatsing van zonnepanelen ook nog geld gaat opleveren.