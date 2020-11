Geen gratis mondkapje bij pakket van de voedselbank

COLUMN OSCAR GARSCHAGEN Dank je, Joe

9:08 Geschokt kijk ik naar de rode olifant op de Markt in nachtelijk, mistig Middelburg. Het gat tussen het Republikeinse symbool en de blauwe Democratische ezel, die voor het stadhuis de Amerikaanse verkiezingsrace uitbeelden, is onverwacht groot. Het lastdier staat er zielig bij. Eerder is in de Burgerzaal tijdens de US election night Zeeland mijn voorgevoel bevestigd: de Trump realityshow is nog niet voorbij.