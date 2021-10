Geen Gouden Kalf voor Dertien dagen van Gijs Haak uit Middelburg

Column Willem van Dam Een paar uur lang dwaalden we door Het Achterhuis

30 september Of ze naar die nieuwe film over Anne Frank mag. Of ik Het Achterhuis in mijn boekenkast heb staan. En of ze dat een keer mag lenen. Kleindochter Brechje (12) heeft Anne Frank ontdekt. En daarmee de Tweede Wereldoorlog. Dat is vooral dankzij juf Anne. Want die kan daar zo boeiend over vertellen, zegt Brechje.