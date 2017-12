'Geen gefuseerde haven zonder de parafen'

,,Dit is misschien wel belangrijkste besluit uit deze periode van Provinciale Staten'', betoogde Statenlid Gerwi Temmink (GroenLinks) vrijdag, tijdens het debat over de havenfusie. Gedeputeerde Carla Schönknecht gaf hem gelijk: ,,We schrijven vandaag historie en dat verheugt mij zeer."

De Statenleden gaven het dagelijks provinciebestuur in grote meerderheid het groene licht om woensdag in te stemmen met een fusie tussen de havens van Gent en Zeeland. Alleen 50 Plus stemde tegen. Vrijdag wordt de nieuwe naam van de haven bekend en per 1 januari is de fusie een feit.

Thermphos

Er zit nog een klein addertje onder het gras. Vóór de fusie op 1 april 2018 ook juridisch is dichtgetimmerd, moeten er handtekeningen van het Rijk, Zeeland Seaports en de provincie staan onder een samenwerkingsovereenkomst voor de schoonmaak van de voormalige fosforfabriek Thermphos bij Nieuwdorp en onder een financiële overeenkomst daarvoor. De drie partijen hebben al toegezegd elk 27,7 miljoen euro in de schoonmaak te steken, waarbij het gat van 83 miljoen dat er nog is wordt gedicht, maar de provincie wil ook wat geld terugzien als er later winst wordt gemaakt op het schoongemaakte bedrijfsterrein.

De afgelopen weken is daarover druk overlegd, omdat in de fusieovereenkomst staat dat de winst van het Thermphosterrein naar de gefuseerde haven gaat. Om er zeker van te zijn dat er geen licht meer zit tussen die tekst en de samenwerkings- en financiële overeenkomst over Thermphos, hebben zowel de Vlaamse als Nederlandse aandeelhouders van de havens de laatste twee documenten afgelopen week al ondertekend. Het wachten is nu op een laatste juridische check van de landsadvocaat, zodat ook het Rijk meetekent.

'Duidelijke afspraken'

Als laatste aandeelhouder gaat de provincie Zeeland de komende week instemmen met de fusie, waarbij de handtekeningen onder de Thermhosdeal als opschortende voorwaarde worden ingebracht. Ze moeten er voor 1 april zijn, anders gaat de juridische afronding niet door. En de juridische afronding is een ontbindende voorwaarde, dus zonder handtekeningen geen fusie. Overigens is er ook van Vlaamse kant een opschortende voorwaarde, namelijk dat de Belgische Raad van State een wijziging in het havendecreet van Gent goedkeurt.

,,De wereld draait niet op mooie blauwe ogen, maar om duidelijke afspraken en handtekeningen", beargumenteerde Anita Pijpelijk (PvdA) de voorwaarden van de Staten. ,,Wat ons betreft geen gefuseerde haven zonder de parafen", vatte Henk Jan Verburg (ChristenUnie) samen.

Champions League

De Staten hebben er overigens wel vertrouwen in. De tevredenheid overheerste. De havenfusie kan duizenden banen opleveren en maakt van de nieuwe haven een grote Europese speler. ,,Het treedt toe tot de Champions League van bedrijven", aldus Hannie Kool (CDA). Er zijn nog wel zorgen over het samengaan van de Belgische en Nederlandse bedrijfscultuur en de klantvriendelijkheid. Dat laatste vooral vanwege de horkerige manier waarop ZSP met bedrijven omgaat. Een motie dat de nieuwe haven moet streven naar een grotere klanttevredenheid kreeg brede steun.