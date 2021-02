Geen feest in Zeeuwse partycentra: ‘Ik ben mijn pensioen aan het opeten’

De Haestinge, doorgaans het bruisend hart van het Smerdiekse verenigingsleven, is potdicht. Corona heeft alles veranderd. In virusvrije tijden zouden de uitbaters Hans en Annemieke Visser zich nu drie slagen in de rondte werken. Bijvoorbeeld pilsjes tappen, bitterballen bakken en buffetten verzorgen voor de Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers. ,,Die club houdt houdt drie keer per jaar een evenement. De Haestinge is dan het vertrek- en eindpunt. Er stond onder meer een lichtjestocht gepland die eind 2020 had moeten plaatsvinden. Voor ons was dat een omzetkraker. We rekenden op zo’n duizend bezoekers. Helaas moest alles worden geannuleerd.”