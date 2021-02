Geen feest in partycentra: ‘Ik ben mijn pensioen aan het opeten’

Dominee Joop de Boer van Sint Jacobskerk overleden: ‘Onconven­ti­o­ne­le dromer, wars van valse vromerig­heid’

16 februari VLISSINGEN - Emeritus-predikant Joop de Boer is vrijdag in Ter Reede in Vlissingen overleden. Hij werd 78 jaar. De Boer was veertien jaar predikant in de Sint Jacobskerk (1984-1998). Ook stond hij vier jaar in de Nicolaaskerk in Kortgene (1972-1976).