Geen donkere kerst in Zeeland, maar de feestverlichting brandt wel wat korter

In de Noordstraat in Terneuzen was Sander de Theije samen met zijn collega Michael Stroobant vorige week al druk met het ophangen van kerstverlichting. Hij zorgt er in binnensteden en winkelcentra van Zierikzee tot aan Sluis voor dat er in de donkere dagen lichtjes branden. ,,We doen eerst de winkelstraten, daarna de winkelcentra. En tot slot zetten we overal kerstbomen neer. We hebben geen enkele afzegging gehad. Dat komt ook doordat er met ondernemersverenigingen meerjarige contracten zijn afgesloten.”