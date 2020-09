Geen cao-acties bij Verbrugge Terminals, bonden en directies hebben akkoord

Er is nu afgesproken dat de automatische prijscompensatie (apc) gewoon in de cao blijft staan. De salarissen worden per 1 april 2020 en per 1 april 2021 opgehoogd met de compensatie. ,,Per kwartaal overleggen we dan met de directie of daadwerkelijke uitbetaling mogelijk is”, zegt Tjeerd Orie van CNV Vakmensen. ,,In oktober krijgt iedereen alvast een netto voorschot van 200 euro. Zo is de loonontwikkeling niet meer een kwestie die voorbehouden is aan de werkgever, maar is het een zaak van overleg tussen vakbonden en werkgever.”