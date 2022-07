Geen Brouwerseiland, Raad van State veegt beroep van tafel

De uitspraak is in eerste instantie gericht op het wel of niet doorgaan van het plan voor Brouwerseiland. Maar aandeelhouders Matthijs Zeelenberg (architect/bedenker) en Harold Boshuizen van technisch uitzendbureau Babo hebben de gemeente Schouwen-Duiveland ook aangeklaagd voor alle gemaakte kosten en het mislopen van inkomsten. Ze claimen 90,2 miljoen euro. De Raad van State heeft daar in deze zaak geen uitspraak over gedaan. Eerder liet de gemeente Schouwen-Duiveland bij monde van wethouder Daniël Joppe weten dat ze niet verwacht dat het schadebedrag zo hoog uitvalt.

De Raad van State is van mening dat de gemeenteraad niets strijdigs heeft gedaan in de procedure om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Brouwerseiland B.V. heeft volgens de bestuursrechter ook niet aannemelijk gemaakt ‘dat van de kant van de overheid toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht waaruit zij in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat de raad het bestemmingsplan zou vaststellen. Om deze redenen bestaat ook geen aanleiding voor het oordeel dat de raad in strijd met de andere door Brouwerseiland B.V. genoemde geschreven en ongeschreven rechtsregels of algemene rechtsbeginselen heeft gehandeld.’